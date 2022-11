Due elefantini gemelli nati negli Usa ' Evento rarissimo | un miracolo' - Magazine - quotidiano net

ilmattino.it

L'annuncio del Rosamond Gifford zoo. È il primo evento del genere negli Stati Uniti. Nel mondo, meno dell'1% di ...... di cuicuccioli. E uno di questo, spinto alla curiosità e dalla voglia di giocare, ha iniziato ... come ha detto ai media locali, "erano solo degli". 15/11/2022 01:22 Condividi Link ... Usa, miracolo allo zoo: mamma elefante partorisce due gemelli. Lo staff: «Abbiamo fatto la storia» L'annuncio del Rosamond Gifford zoo. È il primo evento del genere negli Stati Uniti. Nel mondo, meno dell'1% di casi ...Un gruppo specializzato di allevatori per quasi due decenni si è preso cura di un branco di elefanti selvatici, classificati come specie in via di estinzione, sparsi nelle foreste di Xishuangbanna Dai ...