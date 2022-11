Dua Lipa e Rod Stewart | il duro attacco ai Mondiali in Qatar | “Non canteremo perché non sono garantiti i diritti umani”

(Di martedì 15 novembre 2022) Duadice no aiin. La superstar internazionale non sarà tra gli artisti che si esibiranno alla cerimonia di apertura del 20 novembre (alle 15 ora italiana) sul palco dell’Al Bayt Stadium. In una story su Instagram Duaha dichiarato: “Al momento cimolte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di apertura dei. Non lo farò e nonmai stata coinvolta in alcuna trattativa per farlo. Tiferò per l’Inghilterra da lontano. Non vedo l’ora di visitare ilquando avrà rispettato tutti gli impegni in materia diche aveva preso quando ha vinto il diritto di ospitare la Coppa del Mondo”. Il riferimento è non solo al rifiuto deidella ...

