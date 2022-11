Donnarumma | Valorizzare tema energia attraverso arte della fotografia

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Il premio nasce peril significato dell', simbolicamente, unendola a una forma d'che è molto apprezzata nei tempi contemporanei e che in qualche modo coniuga anche la nascita di queste due tecnologie che vengono dalla stessa rivoluzione industriale e che ci danno un quadro generale dell'evoluzionecultura etecnologia nei nostri tempi". Lo ha dichiarato Stefano, amministratore delegato di Terna, a marginepremiazione dei vincitori del “Premio Driving Energy 2022 –Contemporanea” promosso da Terna. Al terminepremiazione è stata inaugurata la mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma con le 5 opere premiate e le 35 finaliste. “Crediamo ...

... puntare alla transizione energetica ei territori di riferimento'. In soli due mesi, ... ha commentato Stefano, Amministratore Delegato di Terna. 'Con l'avvio di questo ...... puntare alla transizione energetica ei territori di riferimento'. Al termine del ... ha commentato Stefano, Amministratore Delegato di Terna. 'Con l'avvio di questo importante ...Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Il premio nasce per valorizzare il significato dell energia, simbolicamente, unendola a una forma d arte che è molto apprezzata nei tempi contemporanei e che in ...Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, ha proclamato i vincitori della prima edizione del Premio Driving Energy 2022 Fotografia Contemporanea , il ...