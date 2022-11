Donatella Rettore | l’allarme che allerta i fan | la confessione della cantante

(Di martedì 15 novembre 2022)e la dichiarazione che gela i fan: ecco cosa ha dichiarato la, i dettagli e le curiosità Il mondomusica italiana è sempre stato attratto dalla sua forte personalità, dai suoi look stravaganti e dalla sua voce meravigliosa: ovviamente stiamo facendo riferimento proprio alla splendida. Nel corsosua carriera ha regalato brani di enorme successo ai suoi fan come Splendido Splendente, il Cobra non è un serpente e Dammi una lametta che mi taglio le vene. Di recente si è lasciata andare ad unache ha gelato i fan. Curiosità su(foto web-democratico.it)La musica è una delle valvole di sfogo preferite dell’artista...

Lunga intervista dipubblicata sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Gente, uscito in tutte le edicole qualche giorno fa. Nell'intervista in questione la cantante ha ripercorso un po' la sua ...Erano presenti, fra gli altri, la presidente della Regione,Tesei, la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, ildell'Università degli Studi di Perugia, ...Durante una lunga intervista, Donatella Rettore ha voluto raccontarsi come non ha mai fatto affermando che ormai è arrivato qui nel momento di farsi da parte. Ma che cosa è successoDonatella Rettore e la dichiarazione che gela i fan: ecco cosa ha dichiarato la cantante, i dettagli e le curiosità ...