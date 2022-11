Dl rave | Bongiorno | miglioreremo il testo senza stravolgerlo

Lo ha detto la presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia, relatrice del decreto contro iparty, al termine dell'ufficio di presidenza per decidere il calendario dei ......di definire il calendario dei lavori del parlamentino presieduto dalla leghista Giulia(... sarà l'abbassamento della pena massima per chi 'organizza o partecipa' aiparty, ..."Questo testo colma un vuoto legislativo. Quindi molte critiche sono infondate, ma lo miglioreremo. Ci saranno degli interventi di natura tecnica per perfezionarlo senza stravolgerlo". (ANSA) ...Circoscritta, con certezza, ai rave, per fugare il rischio che possa essere applicata ... "Avrà l'attenzione che merita", ha garantito Giulia Bongiorno qualche minuto dopo la designazione a presidente ...