(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Si allarga ancora la forbice fra la domanda e l’offerta didigitali nel mondo del. Secondo un recente studio condotto da Eit Digital, l’European Institute of Innovation and Technology, il 58% deidiafferma infatti chere persone con le giusteè diventata la loro sfida più importante. Inoltre, a livello europeo, ci sono centinaia di migliaia di posti diche non possono essere occupati perché mancano ledigitali. Ed è in questo perimetro che Talent Garden, grande player in Europa nella Digital Education per dimensione e footprint geografico, presenta EduTech Challenges, una due giorni che si tiene il 22 e il 23 novembre prossimo, nel proprio Campus di Roma, in Via Ostiense. ...

Adnkronos

Un'urgenza che nasce dall'incessante accelerazione, dalla costante nascita di nuove figure ... il% dei datori di lavoro afferma che trovare persone con le giuste competenze è diventata la ...... il% delle transazioni in area euro avvenga ancora tramite contante. Il contante visto da ... I giovani, invece, vedono il denarocome base e il denaro contante come extra. L'uso del contante,... Digitale, il 58% dei datori di lavoro non trova competenze La Regione: il piano avrà il cronoprogramma consultabile dalle aziende, che potranno vedere i bandi in partenza per programmare gli investimenti. La dotazione delle risorse è in crescita del 50% ...Piazza Affari e gli altri listini europei terminano in rialzo in scia alle parole di alcuni membri della Bce, che hanno messo in guardia da rialzi dei tassi eccessivi. Negativa Wall Street, dove Walle ...