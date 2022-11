Diciassettenne estorce denaro a un coetaneo | arrestato dalla Polizia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un 17ennein flagranzadi Stato per estorsione per aver costretto una consegnargli una somma di danaro di alcune centinaia di euro. E’ accaduto a Caserta. E’ stata la vittima a denunciare l’estorsore alladi Stato; gli investigatori della Squadra Mobile di Caserta hanno quindi seguito la consegna del danaro arrestando il 17enne. I poliziotti, su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno poi eseguito delle perquisizioni a caccia di smartphone per ricostruire eventuali complicità del 17enne. Sembra infatti che il giovane abbia agito almeno insieme ad un altro adolescente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.