Di Francesco | «Karsdorp? quando ero alla Roma lo mandai in tribuna»

(Di martedì 15 novembre 2022) Eusebio Di, ex allenatore die Sampdoria, è stato recentemente intervistato al Corriere dello Sport durante la presentazione del nuovo libro “DCurva Sud al paradiso” scritto dall’agente Pietro Chiodi. Durante l’intervista Diha toccato vari temi, tra questi anche il suo ex giocatore Rick, di recente nel ciclone delle polemiche. Queste le sue parole: «Chiariamo questa cosa. Io non ho avuto una discussione con lui ma l’ho lasciato fuori per scelta tecnica. Non l’ho fatto solo con lui ma anche con altri giocatori della. L’ho lasciato inper fargli capire che doveva lavorare in maniera differente. Rick è un ragazzo come gli altri non so cosa è successo con Mourinho. Per me è un bravo ragazzo, magari ha sbagliato qualche ...

...Diè stato ospite insieme a Claudio Ranieri della presentazione del libro "Dalla Curva Sud al paradiso" scritto dall'agente Pietro Chiodi . Tanti i temi trattati, dalla vicenda...'A me capitò di escluderenon perché avessi avuto una discussione con lui, ma per scelta tecnica, per dargli un ... Lo ha detto Eusebio Di, ex allenatore della Roma, a margine della ..."A me capitò di escludere Karsdorp non perché avessi avuto una discussione con lui, ma per scelta tecnica, per dargli un segnale e fargli capire che doveva impegnarsi di più. Lui è un ragazzo come tan ..."A me capitò di escludere Karsdorp non perché avessi avuto una discussione con lui, ma per scelta tecnica, per dargli un segnale e fargli capire che doveva impegnarsi di più. Lui è un ragazzo come tan ...