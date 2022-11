DeSantis in volo | Repubblicani spaccati | i sondaggi “contro” la candidatura di Trump

(Di martedì 15 novembre 2022) Donaldsi prepara ad annunciare la terza corsa presidenziale consecutiva in seno al Partito Repubblicano e la sfida parte nella maniera di molte che, tante volte, l’ex inquilino della Casa Bianca ha dovuto affrontare: in salita. Ormai appare chiaro che lo spauracchio di The Donald ha mobilitato più della media l’elettorato democratico alle recenti InsideOver.

È stato tratto decisivo della riconferma del governatore repubblicano della Florida Ron... ha riferito che i droni rappresentano oggi l'80% delle ore dioperative delle Forze armate ...Centinaia di video sui social Due aerei si scontrano in, disastro negli Usa: 'Almeno 3 morti'. ... Il governatore della Florida Ronha detto in una conferenza stampa che lo stato sta ...Il voto di Midterm ha aperto il laboratorio politico della corsa alla Casa Bianca. L'inflazione rallenta, Wall Street vola, ma per il presidente c'è il problema della fronda interna, del giovane DeSan ...The dogs bark, but the caravan goes on. I cani abbaiano ma la carovana va avanti lo stesso. Il New York Post fa leva ...