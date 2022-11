Definì Meloni “bastarda” | al via a Roma processo per Roberto Saviano

(Di martedì 15 novembre 2022) Si apre oggi ilnei confronti diaccusato di diffamazione nei confronti dell’attuale presidente del Consiglio Giorgiadurante una puntata di ‘Piazzapulita’ su La7 a dicembre 2020 sul tema dei migranti si era riferito alla leader di Fratelli d’Italia chiamandola ‘’. L’indagine era stata avviata dopo una querela presentata dae nel novembre dello scorso anno il gup diha disposto il rinvio a giudizio per lo scrittore. Il passaggio della trasmissione “incriminato” è quello in cui l’autore di Gomorra, parlando della morte di un bambino della Guinea durante una traversata nel Mediterraneo, affermò: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle ong: “taxi del ...

