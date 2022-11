Dal 21 al 24 novembre il secondo raduno della stagione a Coverciano | Schiavi convoca 24 giocatrici

Leggi su seriea24

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo quello di Tirrenia del mese scorso, la Nazionale Under 16 femminile torna a radunarsi per ilstage, in programma dal 21 al 24presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Unin cui il tecnico Vivianavaluterà un gruppo di ragazze alla primazione in maglia azzurra, fatta eccezione per Mazzocchi, Nespolo e Venturini che avevano già fatto parte dello stage di Tirrenia. L’obiettivo dei raduni di inizioè infatti quello di visionare il maggior numero di ragazze possibili, per poi formare la squadra che – dopo lo stage di dicembre – a gennaio parteciperà al Torneo di Sviluppo UEFA organizzato dall’Olanda e a cui parteciperanno anche Germania e Inghilterra. L’elenco delle ...