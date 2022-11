Dakota Johnson scatenata e innamorata | balla felice sotto il palco del fidanzato Chris Martin

Leggi su amica

(Di martedì 15 novembre 2022), sempre più innamorati e felici. Come mostra il video virale in cui l’attriceildei Coldplay durante un concerto in Argentina. Foto Getty Guai a farsi vedere insieme. Se ogni tanto non si nominassero a vicenda in qualche intervista. O sulscenico. O non lo facessero persone a loro molto vicine (come la ex di lui, Gwyneth Paltrow). Ecco, se non fosse per queste cose non crederemmo nemmeno più chesono una coppia di innamorati. Poi, succede qualcosa, come un video virale in Rete. E ci ricordiamo del loro amore. Il ballodi...