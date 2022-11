Da revisione prezzi dei farmaci equivalenti a stop payback | le proposte di Egualia

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos Salute) - Dalladeideialla sospensione, in via transitoria, delpari all'1,83% sul prezzo al pubblico per ierogati a regime di spesa convenzionata con il Ssn. E ancora: un fondo speciale per i contratti di fornitura in corso e l'incremento del 20% deial pubblico deicon prezzo inferiore ai 5 euro, quasi 2mila prodotti, che oggi sono sotto la soglia critica della sostenibilità industriale". Sono solo alcune delleavanzate dal presidente di, Enrique Hausermann, in occasione della presentazione dell'Osservatorio Nomisma sul sistema deigenerici, oggi a Roma. "Il rapporto Nomisma ...

ROMA - Inon sono aumentati solo per le costruzioni, ma anche per le mense delle scuole e degli ...in questo caso le cooperative e le aziende che le gestiscono non hanno ottenuto alcuna......di un farmaco sul mercato e la tempistica di 4 anni attualmente individuata per ladel ... Evidenzia ancora il coordinatore dello studio: "Discontinuità delle forniture e volatilità dei... Revisione prezzi, necessarie maggiori tutele per le imprese