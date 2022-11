Da marzo si vola da Orio a Dubai | biglietti a partire da 480 euro

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 novembre 2022) Fly, compagnia aerea con sede a, ha annunciato il lancio di sei nuove destinazioni, ampliando ulteriormente il proprio network. Tra queste, l’avvio – adal 2023 – di nuove rotte per l’Italia (Bergamo-al Serio e Cagliari), la Grecia con Corfù, e la Tailandia con Krabi e Pattaya. Adal prossimo 24 novembre 2022 verranno, inoltre, ripresi i collegamenti per Hofuf, in Arabia Saudita. Dall’inizio del 2022, flyha inaugurato oltre 20 nuove destinazioni, tra cui Pisa e Catania per l’Italia, Osh in Kirghizistan, Samarcanda e Namangan in Uzbekistan. Con l’aggiunta di queste sei nuove rotte, la rete di flyraggiunge quota 113 destinazioni in 53 Paesi. Si tratta di un traguardo significativo, in quanto è il maggior numero di destinazioni ...