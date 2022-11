Dà della bas***a alla Meloni | ma Saviano si giustifica | Sono uno scrittore

(Di martedì 15 novembre 2022) "Mi trovo rinviato a giudizio per aver criticato in modo radicale due dei politici, Giorgiae Matteo Salvini, che ho ritenuto maggiormente responsabile di una costante e imperitura propaganda politica fatta ai danni degli esseri umani più disperati, più deboli e più incapaci di difendersi: i profughi": lo ha detto Roberto, nel processo in cui è imputato per aver diffamato la leader di Fratelli d'Italia e presidente del consiglio, Giorgia, per averla definita 'bast***' durante una puntata del programma televisivo Piazzapulita nel dicembre 2020. La dichiarazione è stata letta dall'autore di ‘Gomorra' fuori dal tribunale di Roma, davanti a fotografi e telecamere. "Una propaganda che non si limita ad attaccare persone in cerca di salvezza, lontano da paesi martoriati da guerre, povertà e desertificazione, ma fa di più. ...

ANAC

Mancano proprio lei. Oltreridurre il volume dei rifiuti, ... L'impatto del metano sul clima è più più forteCO2. È ...Compositore di canti per bambini, animatorecorale di ... Amórvòl dir capirs, scambiars'i sentimént, sia bèj che brut, e ... Un, una caréza, un cumplimént j'da far bàtar fòrt al cuór e far ... Medici “a gettone”, Anac sollecita l'intervento del ministro alla Salute (ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il premio Coach Of The Month di novembre è stato assegnato all'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ... sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a ...Si preparano poi altre misure per il contenimento dei consumi energetici. IN ogni caso, in base a quanto anticipato da Girogetti, questo sarà il capitolo maggiormente corposo della manovra, a cui ...