Cybersicurezza e giornalismo | domani il corso di Pierguido Iezzi per l’OdG della Campania

(Di martedì 15 novembre 2022) Uno dei maggiori esperti italiani di, dark web e deep web,, terrà, mercoledì 16 novembre, unper la formazione professionale dei giornalisti iscritti all’Ordine regionale. La lezione si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00 all’Hotel Mediterraneo di Napoli e affronterà un tema sempre più all’attenzione delle cronache, con l’obiettivo di fornire strumenti, tecniche e metodologia per le attività di ricerca e intelligence delle fonti aperte su internet. In particolare, verrà introdotto il concetto di OSINT (open source intelligence), saranno analizzati gli strumenti e le tecniche di analisi delle fonti aperte, si spiegherà chi utilizza l’OSINT e con quali finalità, cosa e dove cercare, l’uso dei motori di ricerca e si ...

