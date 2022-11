Cruciani contro Del Genio | “È un caso umano | ha problemi” | dura la replica di Del Genio

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it : Del Genio risponde a"Ho scritto quello ... questa squadra deve farcelatutto e tutti. Il nostro lavoro ci impone di dover guardare tutte ......difficile per l'Acea Rugby Perugia che incappa in una pesante sconfitta nel campo di casai ... A disp.:. All.: De AngelisQuesto fermo restando la mia totale fiducia nei confronti del Napoli che può farcela anche contro tutto e contro tutti ... Del Genio poi risponde a Cruciani: "Già in passato questo personaggio mi ha ...(Tutto Napoli) Giuseppe Cruciani e Massimo Mauro contro Paolo Del Genio. Il giornalista napoletano, dopo le discusse decisioni arbitrali di Milan-Fiorentina, aveva pubblicato un messaggio sui suoi ...