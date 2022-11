(Di martedì 15 novembre 2022) "Parlare di un'industria europea dellae' un fattore strategico. Significa capire come poter integrare grandi industrie e grandi tecnologie che gia' esistono in alcuni paesi, per farli ...

...farli diventare ancora piu' grandi. L'industria tecnologica del futuro richiede investimenti ... Cosi' il ministro italiano della Difesa, Giudo, a margine del Consiglio Affari esteri sulla ...Cosi' il ministrola Difesa, Giudo, a margine del Consiglio Affari in merito alle recenti tensioni fra Francia e Italia sul tema dell'immigrazione. 15 novembre 2022 Crosetto: "Per la difesa obbligatori investimenti europei" - Italia 'Penso che la crisi con la Francia sia gia' quasi rientrata, quindi non ci saranno difficolta' per l'Italia. Si e' discusso di un tema: succede ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Penso che la crisi con la Francia sia già quasi rientrata. Non ci sarà alcuna difficoltà per ...