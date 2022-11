Crosetto | “La crisi con la Francia è quasi rientrata Si può discutere | come in famiglia”

(Di martedì 15 novembre 2022) “Penso che lacon lasia già”. Ne è convinto Guido, che si concede ai giornalisti a margine del Consiglio Difesa a Bruxelles. “Non ci sarà alcuna difficoltà per l’Italia. Si è discusso su un tema, ma succede nelle famiglie, nei condomini e succede ogni tanto anche tra Paesi di fare delle discussioni“.: lacon laè giàIl ministro della Difesa conferma che il vertice non ha affrontato il bollente dossier immigrazione. “Non si è parlato della missione Sophia”, ha chiarito. “Ma l’Italia pensa che il Mediterraneo sia un luogo da presidiare sempre meglio. Per l’importanza che ha, economica, strategica, da tutti i punti di vista. Essendo noi la ...

