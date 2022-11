Cristiano Ronaldo sarà licenziato! Ecco le squadre pronte a prenderlo

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 15 novembre 2022) Al Manchester United si sta andando verso una direzione sola, sembra incredibile ma è così: si andrà verso il licenziamento di! Il tutto dopo le dichiarazioni shock del portoghese con il club e il manager Ten Hag. Il Manchester United dopo il comunicato soft emesso ieri, sta valutando i margini legali per stracciare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: È ancora polemica trae la politica italiana Le critiche a CR7 per il flop della Juventus Allegri alla Juve: tanti gli indizi per il ritorno in bianconero-Manchester United, c’è l’offerta degli inglesi Futuro: Jorge Mendes svela cosa accadrà Ravezzani attacca...