Cristiano Ronaldo | nuove voci sul Bayern Monaco

Il nuovoil Manchester United ce l'ha già in casa. Si chiama Alejandro Garnacho e domenica in casa del Fulham è diventato, a 18 anni e 135 giorni, il più giovane autore di un gol decisivo in ...'Lo United mi ha tradito'. Lo aveva promessoe, il giorno dopo l'ultima di Premier League del suo Manchester, prima della lunga sosta per il mondiale in Qatar, il portoghese ha deciso di vuotare il sacco dicendo così addio al ...Dopo l’intervista di Cristiano Ronaldo atmosfera strana nel ritiro del Portogallo che si sta preparando ai Mondiali ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...