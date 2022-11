Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes | gelo nello spogliatoio – Video

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) –tra. La fredda stretta di mano tra i due bigdel Portogallo è uno dei temi del giorno in vista dell’inizio dei Mondiali di Qatar 2022. I due giocatori sono compagni di squadra nel Manchester United., prima di presentarsi nel ritiro della Nazionale, ha sparato a zero contro il club: “Mi ha tradito”, ha detto CR7. Parole che, a giudicare dall’atteggiamento di, hanno lasciato il segno nell’ambiente dei red devils. Ildiffuso dalla federcalcio portoghese mostra l’ingresso didella selezione. Il saluto ...

MANCHESTER (Inghilterra) - Che la clamorosa intervista senza filtri diavesse ripercussioni nell'ambiente Manchester United era fuori discussione, ma ora il fenomeno portoghese sta diventando il simbolo dei tifosi per insorgere contro i Glazer. La ...Commenta per primo Il casosembra destinato a far parlare di sé a lungo. Il futuro del fenomeno portoghese è sempre più lontano dal Manchester United . Secondo quanto riporta Express UK , dopo l'interesse ...La clamorosa intervista al Sun ha sancito, di fatto, la rottura tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo, ormai una sorta di separato in casa tra le fila dei Red Devils. Il fenomeno di Funchal, al ...(Adnkronos) – Gelo tra Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. La fredda stretta di mano tra i due big nello spogliatoio del Portogallo è uno dei temi del giorno in vista dell’inizio dei Mondiali di Qata ...