Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes | gelo nello spogliatoio – Video

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) –tra. La fredda stretta di mano tra i due bigdel Portogallo è uno dei temi del giorno in vista dell’inizio dei Mondiali di Qatar 2022. I due giocatori sono compagni di squadra nel Manchester United., prima di presentarsi nel ritiro della Nazionale, ha sparato a zero contro il club: “Mi ha tradito”, ha detto CR7. Parole che, a giudicare dall’atteggiamento di, hanno lasciato il segno nell’ambiente dei red devils. Ildiffuso dalla federcalcio portoghese mostra l’ingresso didella selezione. Il saluto ...

Il video dal ritiro del Portogallo fa il giro del web Gelo tra Bruno Fernandes e. La fredda stretta di mano tra i due big nello spogliatoio del Portogallo è uno dei temi del giorno in vista dell'inizio dei Mondiali di Qatar 2022. I due giocatori sono compagni di ......ONLY ITALY Questa mattina è diventato virale il video in cui Bruno Fernandes quasi snobba il suo compagno di squadra e Nazionale,dopo l'intervista bomba ...È un grandissimo giocatore”. Ancelotti inserisce Ibrahimovic nell’elenco dei giocatori più forti che lui abbia mai allenato, tra i quali Van Basten, Baresi, Maldini, poi Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ...Gelo tra Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. La fredda stretta di mano tra i due big nello spogliatoio del Portogallo è uno dei temi del giorno in vista dell'inizio dei Mondiali di Qatar 2022. I due ...