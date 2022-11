Cristante | vicino rinnovo di contratto con la Roma | tutti i dettagli

(Di martedì 15 novembre 2022)- Sperava di chiudere il 2022 con una partita decisamente diversa, invece è terminata con i fischi dell'Olimpico e un pareggio contro il Torino aciuffato allo scadere. La frustrazione per il ...

La Gazzetta dello Sport

La frustrazione per il risultato e la delusione dell'Olimpico hanno mandato fuori giri anche Bryanche al 61' del match di domenica scorsa dopo essere stato sostituito si è lasciato andare ......torna titolare al fianco di Pessina nel centrocampo di Palladino che avanti conferma Colpani... Roma ( 3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 6, Ibanez 5.5; Celik 5,4.5 (... Mancini perde i pezzi: Frattesi, Scamacca e Cristante lasciano Coverciano La frustrazione per il risultato e la delusione dell’Olimpico hanno mandato fuori giri anche Bryan Cristante che al 61’ del match di domenica scorsa dopo essere stato sostituito si è lasciato andare ...Il c.t. azzurro, per le amichevoli con Albania e Austria, deve fare a meno di tre giocatori. Il centrocampista della Roma si sottoporrà a un intervento chirurgico alla mano sinistra ...