Crisi energetica e flop del progetto “Natale a Roma” | festività senza luminarie nella Capitale

(Di martedì 15 novembre 2022). Si annunciano sottotono lenatalizie, saranno tante le strade al “buio” a causa del caro bollette e deldel, le luci della ripresa, per una città sostenibile e inclusiva”. Il bando comunale che voleva che le luci arrivassero dal centro alle periferie della città non è andato a buon fine: alla data di scadenza nessuna domanda è arrivata. Quali strade sarannoaddobbi Ele luci dinon sarà la stessa cosa per tante vie e, quindi, per tanti negozi. Tra le altre, riporta Repubblica, anche Cola di Rienzo non avrà addobbi perché rientrava tra le strade che ...

Lavoce.info

In questo momento dieconomica ed, l'Europa di tutto ha bisogno tranne che di uno scontro'. La Francia ha scelto la linea dura. Quali conseguenze per il territorio ligure 'La ...'L'anno scorso a Roma nessuno avrebbe pensato che si sarebbe arrivati a questo, con la guerra, laalimentare e l'emergenza. Ma non abbiamo permesso a nessuno di intimidirci. Abbiamo reagito e abbiamo continuato a lavorare insieme. Non solo su energia e cibo, ma anche su tante ... L'Europa e la crisi energetica, misura per misura | A. Zaccaria Meloni sul Covid-19: "Una situazione di pericolo che abbiamo il dovere di affrontare in modo strutturale, senza mai cedere alla facile tentazione di sacrificare la libertà dei nostri cittadini in nome ...dalla crisi energetica e dall’inflazione. Aziende e famiglie che hanno accumulato più rate da pagare relative a più prestiti da restituire possono ricorrere al consolidamento dei debiti per avere un ...