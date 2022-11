Italpress

La popolazione è scesa di oltre un milione in pochi anni,gli over 65, diminuiscono le persone in età attiva. Per CIDA "è necessario investire in welfare, in maggiori tutele per le donne ...ledi nuovi manager: oltre il 5% nell'ultimo anno I manager hanno fatto registrare un tasso di crescita di oltre il 5% nel 2022 rispetto all'anno scorso. Lo rimarca con forza il ... Crescono le assunzioni di nuovi manager nelle aziende Agenzia di stampa Italpress ROMA (ITALPRESS) – Ripartire dal lavoro ad alto valore aggiunto, da politiche economiche e sociali inclusive, da un forte investimento in istruzione, ricerca e sviluppo. La dirigenza pubblica e privat ...CartOrange sta crescendo anche nell’area di Napoli, dove a breve sarà presente con un corner all’interno di Coin in via Scarlatti grazie alla collaborazione con Suite Travel, e è alla ricerca di ...