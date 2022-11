(Di martedì 15 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ripartire dal lavoro ad alto valore aggiunto, da politiche economiche e sociali inclusive, da un forte investimento in istruzione, ricerca e sviluppo. La dirigenza pubblica e privata crede in un'Italia che sappia rimettere al centro merito e competenze. E' la via indicata dal presidente di CIDA Stefano Cuzzilla, a Roma di fronte a oltre mille tra, dirigenti d'impresa e rappresentanti delle istituzioni, volta da un lato a garantire l'attuazione del PNRR e dall'altro a fronteggiare le situazioni di assoluta urgenza riguardanti la crisi bellica, pandemica, climatica ed energetica.Oltre al presidente Stefano Cuzzilla, l'Assemblea annuale di CIDA, la Confederazione che rappresenta quasi un milione ditra settore pubblico e privato, ha visto la presenza del Vicepresidente del Senato della Repubblica, Maurizio Gasparri, del ...

Italpress

ledi nuovi manager: oltre il 5% nell'ultimo anno I manager hanno fatto registrare un tasso di crescita di oltre il 5% nel 2022 rispetto all'anno scorso. Lo rimarca con forza il ...News correlate Fisco, nei primi nove mesi del 2022 le entrate tributariedi 37 miliardi ... Maxi reclutamento alle Entrate Dall'esperto It allo 007 anti evasione, 5250Dalle Entrate ... Crescono le assunzioni di nuovi manager nelle aziende Agenzia di stampa Italpress ROMA (ITALPRESS) – Ripartire dal lavoro ad alto valore aggiunto, da politiche economiche e sociali inclusive, da un forte investimento in ...CartOrange sta crescendo anche nell’area di Napoli, dove a breve sarà presente con un corner all’interno di Coin in via Scarlatti grazie alla collaborazione con Suite Travel, e è alla ricerca di ...