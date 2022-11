(Di martedì 15 novembre 2022) Il G20 che ha preso il via lunedì a Bali in Indonesia, è partito adombrato dai fatti di domenica a Istambul. La bomba esplosa nel pieno centro di quella città è un messaggio che ha già seminato terrore diffuso anche fuori dalla Turchia. Sarà stata l’ esecutrice – sembra trattarsi di una donna, già nelle mani della polizia – una lupa solitaria o la parte terminale di una organizzazione terroristica, è ancora da verificare. In ogni caso il suo scopo lo ha raggiunto: operata da terroristi estemporanei o da bande organizzate, la “strategia del terrore”, questa volta a livello internazionale, sta avanzando a piè spedito. Quell’espressione ebbe origine in Italia negli anni ’70 per definire un fenomeno, dapprima locale, che aveva superato ogni limite di correttezza: gli estremismi posizionatisi al di fuori dell’arco costituzionale, collocati ideologicamente oltre i confini di quello spazio ...

Il Denaro

Il G20 che ha preso il via lunedì a Bali in Indonesia, è partito adombrato dai fatti di domenica a Istambul. La bomba esplosa nel pieno centro di quella città è un messaggio che ha già seminato ...... mal di testa, dolori muscolari o articolari, sensazione digenerale e brividi. ... per alcuni esperti Cerberus non: "Segnali positivi" La sottovariante di Omicron 5 sembra sotto ... Cresce il malessere nel mondo e, mentre si riaffaccia il terrorismo, intolleranza e violenza dilagano - Ildenaro.it Il G20 che ha preso il via lunedì a Bali in Indonesia, è partito adombrato dai fatti di domenica a Istambul. La bomba esplosa nel pieno centro di quella città è un messaggio che ha già seminato terror ...Focus su stop alla Tltro, ingerenza nei board, nuova frenata su dividendi e buy back. Atteso il parere della Federazione bancaria europea ...