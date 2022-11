Covid | Schillaci ' A breve riduzione della quarantena e stop al tampone finale'

... a diventare "meno rigide", come ha spiegato il ministro alla Salute Orazio. Al ...quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, ...È questa la linea anticipata dal ministro della Salute, Orazio, per allentare anche le ultime misure di contenimento del coronavirus. A supporto della linea dic'è uno studio ...In pratica per la “quarantena” da Covid ci si comporterà quasi come per una influenza con febbre, ma con qualche cautela in più. Questa in estrema sintesi l’ipotesi di «semplificazione» evocata ...Il parere dell’istituto scientifico è ora sul tavolo del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che presto potrebbe prendere una decisione in materia. "Sulla quarantena stiamo lavorando per fare in ...