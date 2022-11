Covid | polemica sul sottosegretario Gemmato FdI | Non c' è prova che senza vaccino sarebbe stato peggio

L'uscita di Marcello Gemmato arriva pochi minuti dopo che il titolare del suo dicastero, Orazio Schillaci, diramava le prossime linee guida sulivi compresa la prosecuzione della campagna vaccinale. E anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il summit G20 a Bali , ha parlato della pandemia sottolineando come vaccini e ...E'per le frasi del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. 'Per larga parte della ... FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere, per alcuni ...Covid, il sottosegretario alla Salute ... la scadenza dell’obbligo di vaccinazione per i sanitari e il reintegro dei non vaccinati. Le polemiche dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute ...Vaccini, Covid e polemiche. «Per larga parte della pandemia l'Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti». Lo ha affermato il ...