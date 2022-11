Covid | Malpezzi Pd | ' dimissioni Gemmato unica strada'

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov (Adnkronos) - "L'unico modo in cui il governo può fare chiarezza sul tema dei vaccini è far dimettere. Un sottosegretario negazionista non può occuparsi di salute”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona

