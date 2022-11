Covid | Malan | ' da Meloni parole inequivocabili | opposizione strumentalizza'

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio Giorgiaquesta mattina da Bali ha fatto affermazioni. Tutto il resto rientra nella consueta opera dizione da parte delle opposizioni che, decontestualizzando e forzando ledel sottosegretario Gemmato, cercano di sollevare una polemica che non esiste. Gli italiani, alle elezioni e nei recenti sondaggi, mostrano di sapere chi difende la loro salute". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio

Anche i capigruppo eletti ieri per acclamazione da Fdi sono uomini: Lucio Malan al Senato e Tommaso ... Alla Sanità Francesco Zaffini, uomo chiave di Fdi sulla questione; alla Finanze Nicola ... Le frasi del sottosegretario alla Salute hanno aperto un caso, con l'opposizione che chiede le dimissioni. Non si possono però derubricare a gaffe: da Salvini ...