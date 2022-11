Covid | Letta | “Gemmato nega vaccini | non può rimanere sottosegretario”

... ha scritto in un tweet il segretario del Pd, Enrico. Sulla stessa linea il leader di Azione, ... FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere, per alcuni ......il contesto nel quale oggi viviamo " ricordo che le terapie intensive sono occupate al 2% " abbiamo ritenuto di anticipare di 6 settimane la scadenza dell'obbligo di vaccinazione anti -per i ...Ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini» Covid, Letta: Gemmato non può rimanere in carica Immediata la reazione del segretario Pd, che ha chiesto le dimissioni di ...È bufera sulle parole del sottosegretario alla Salute del governo Meloni, Marcello Gemmato, il quale, durante una trasmissione, si è detto scettico sull’efficacia dei vaccini anti-Covid. Ospite di Res ...