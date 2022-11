Covid | l’annuncio del ministro Schillaci su tamponi e quarantena

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) Novità in arrivo sulla questionee in particolare sull’isolamento obbligatorio e i. Le ultime notizie sono state diffuse dal sito de La Repubblica, che ha anche riportato alcune dichiarazioni deldella Salute, Orazio. Col nuovo governo di centrodestra, capitanato dalla premier Giorgia Meloni, si erano ipotizzati cambiamenti su questo tema spinoso. Ovviamente bisognerà comprendere come proseguirà l’andamento dei contagi, ma tra non molto potrebbero essere assunte decisioni importanti. Sule sulle possibili variazioni su isolamento obbligatorio e, ilne ha discusso nel corso di un incontro dal titolo Prevenzione vaccinale dei soggetti adulti fragili o immunocompromessi, la nuova priorità, che si è svolto nella ...