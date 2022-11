Covid in Cina | scontri con la polizia a Guangzhou durante le proteste contro il lockdown

Mentre 'il Quotidiano del Popolo' (giornale governativo) ha ribadito l'impegno a restare fedele alla politica dello Zeroda parte di Pechino, laha registrato lunedì quasi 18mila nuovi ......di approccio nella direzione del partenariato globale e dell'interazione strategica' trae ...: Meloni, in calo grazie a vaccini; no limitare libertà 'Il- 19 è in calo in molti paesi, ...Dagli effetti della guerra sullo shopping online alla passione per il beauty in India: ecco il planisfero del commercio digitale mondiale di Yocabè ...Proteste contro il lockdown in Cina. Violenti scontri tra manifestanti (stanchi della stretta anti-Covid varata dal governo), e polizia sono andati in scena lunedì notte a Guangzhou, capoluogo del ...