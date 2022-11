Covid in Campania | quasi tremila i nuovi casi | cinque vittime

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2.948, su 17.301 test eseguiti, idiin. Il tasso di positività è del 17,03%,tre punti in più rispetto al giorno precedente. Il bollettino quotidiano della Regione censisce, di cui due nelle ultime 48 ore. Invariata l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, mentre i ricoveri in degenza sono in lieve incremento, a quota 276 (+2). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sono circa 1 milione i nuovi casi di- 19 registrati negli ultimi 30 giorni in Italia. L'andamento dei contagi è stabile, ma in una ...71%), Sardegna ( - 0,93%), Piemonte ( - 0,71%),( - ...Forte aumento dei casi tracciati nelle ultime 24 ore: +2.227. Ricoveri in crescita nei reparti ordinari, stabili le terapie ...