Covid | Gemmato | ' parole Gemmato schiaffo a vittime Covid'

(Di martedì 15 novembre 2022) Milano, 15 nov. (Adnkronos) - ''Ledel Sottosegretario alla Salutesono unoalledie alle loro famiglie e rappresentano l'ennesima riprova - se mai ce ne fosse bisogno - che Letizia Moratti ha fatto bene ad abbandonare una destra che continua ad ammiccare ai no-vax, anche da posizioni istituzionali. Le frasi sui vaccini sono scandalose, per questo crediamo che, anche in Lombardia, questi partiti non si debbano occupare più di sanità. Le elezioni dell'anno prossimo rappresentano un'opportunità unica per mandarli a casa''. Così il consigliere regionale e segretario regionale di Azione, Niccolò Carretta commenta ledel Sottosegretariosui vaccini.

