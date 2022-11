Covid | Conte | “Da Gemmato posizione gravissima”

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – “Nonostante la retromarcia, èla presa didel sottosegretario alla Salute Marcello, che ha messo in discussione l’utilità dei vaccini nel contrasto al-19. Tale esternazione comunque non è casuale: il sottosegretario ha alle sue spalle un partito, Fratelli d’Italia, e una leader, Giorgia Meloni, che nei mesi più duri della pandemia si sono dimostrati sempre ambigui e irresponsabili rispetto a scelte prese in base a criteri di scientificità, proporzionalità e adeguatezza”. Così il presidente del M5S Giuseppein una nota. “E’ solo grazie ai vaccini e alla responsabilità dimostrata dalla stragrande maggioranza dei cittadini – che hanno aderito alle misure restrittive senza farsi distrarre dalla propaganda di alcune forze politiche – se siamo riusciti ...

... che ha messo in discussione l' utilità dei vaccini nel contrasto al- 19 ". Così il presidente del M5S Giuseppein una nota. "Tale esternazione comunque non è casuale - ha aggiunto - : ...... che ha messo in discussione l'utilità dei vaccini nel contrasto al- 19". Così il presidente del M5s Giuseppein una nota. "Tale esternazione comunque non è casuale - aggiunge - : il ...che ha messo in discussione l'utilità dei vaccini nel contrasto al Covid-19". Così il presidente del M5s Giuseppe Conte in una nota. "Tale esternazione comunque non è casuale - aggiunge -: il ...Con puntuale ritardo rispetto all’accaduto, quasi a voler ‘cavalcare’ la situazione a proprio vantaggio, poco fa attraverso una nota il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha ritenuto di dover rendere not ...