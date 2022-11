Covid | allarme in Brasile per nuova sottovariante Omicron

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Identificata nello stato di Amazzonia (), dalla Rede Genômica della Oswaldo Cruz Foundation, unadi, Be.9, una evoluzione di Ba.5.3.1 con cui condivide alcune mutazioni della variante BQ.1, che hanno già destato l’interesse degli scienziati, riportano i media brasiliani. Secondo Tiago Gräf, ricercatore della Oswaldo Cruz Foundation, lasta facendo “risorgere la pandemia in Amazzonia” e, scrive su Twitter, “ciò che accade lì tende a ripetersi in altri stati brasiliani e potrebbe accadere di nuovo”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

