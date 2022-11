Covid | 4 480 nuovi positivi e 6 decessi nel Lazio | il bollettino dell’Asl

Il totale dei loro patrimoni è sceso dai 1.miliardi del 2021 ai 907,1 di quest'anno. Mai, nei ... un'azienda farmaceutica che produce anche test per il. Jack Ma e gli altri Tutte le prime ...... 1.092 guariti e 6 deceduti); Comitini 309 (2 attuali contagiati, 307 guariti); Favara 13.(60 ... Non ci sono migranti attualmente positivi alin strutture di accoglienza in territorio della ...Nel Lazio su 3.847 tamponi molecolari e 20.155 antigenici per un totale di 24.002 test, si registrano oggi 4.480 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 2.841 rispetto a ieri), con 2.493 contagi a Roma.L’Assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato rende noti i dati relativi alla diffusione del Covid di oggi 15 novembre 2022.In particolare l’Assessore evidenzia: “Oggi nel Lazio su un totale di ...