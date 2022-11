Così vanno le grandi leghe al Mondiale | chi sarà il leader | chi giocherà la Champions League | chi retrocesse…?

Leggi su justcalcio

(Di martedì 15 novembre 2022) 2022-11-14 12:21:14 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: La pausa per la Coppa del Mondo ha fatto ‘spaccare in due’ la stagione in un modo senza precedenti. Il Qatar 2022 ha diviso in due la stagione in Europa, come se fosse una sorta di apertura e chiusura. È un buon momento, quindi, per fare il punto. In MARCA esaminiamo come learrivano ai Mondiali. Se la stagione finisse adesso, chi vincerebbe il campionato, chi andrebbe in, chiin Europa, chi retrocesse e chi finirebbe capocannoniere. PREMIERLa sorprendente sconfitta del Manchester City contro il Brentford (1-2) ha portato a L’Arsenal è in testa alla classifica… con cinque punti di vantaggio! I ...