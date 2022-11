“Così l’Italia si sta prendendo il tennis” Torino celebra le Nitto Atp Finals

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 novembre 2022) Tokyo, Londra, Miami. E alla fine la spunta, che dall’anno scorso si è aggiudicata leAtpfino al 2025, “superando la concorrenza di 50 metropoli globali: un miracolo irripetibile”, sorride Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana. Siamo nel grattacielo Intesa Sanpaolo del capoluogo piemontese, dove nella mattinata di martedì – terza giornata di gare in questa edizione 2022, la finale in programma domenica – si è tenuto l’evento del Foglio per raccontare le ultime sfide di questo sport. Dalla crescita a 360 gradi del movimento italiano, fino al ruolo delle sponsorizzazioni e alle particolarità dello storytelling sotto rete. Il convegno, che è stato seguito online da 11 persone tra sito foglio e sito Ansa, è iniziato con un videomessaggio del governatore Alberto Cirio: ...