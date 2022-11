Cosenza Femminile – Campionato Serie C | Cosenza – Res Roma VIII

(Di martedì 15 novembre 2022) Di seguito il tabellino della gara del 13/11  Girone C â?? 10ª Giornata: 0 â?? Res: 3  Marcatori: 21â??pt Caccamo (R), 28â??pt Clemente (R), 44â??st Clemente (R). Â: Carelli, Freby, Cinque (40â??st Perfetti), Colavolpe, Le Piane (19â??st Giudici), Perrotta, Gattuso, Ferrarello, Chirillo, Mauro (30â??st Laurito), Tortora. A disposizione: Gradolone, Perfetti, Eusebio, Paura, Esposito, Domma, Giudici, Leale, Laurito. Allenatore: Paola Luisa Orlando  RES: Caporro, Fracassi, Couccini, Fabregat (20â??st Rossi), Simeone, Clemente, Caccamo (40â??st Cianci), Di Bernardino (40â??st Agati), De Pasquali (20â??st Palombi), Shore, ...

Tifo Cosenza

...00 Bari - Südtirol 2 - 2 14:00 Cagliari - Pisa 1 - 1 14:00- Palermo 3 - 2 14:00 Modena - ...00 Eagles Cividale - Nardò basketball 63 - 60 VOLLEY - SERIE A120:30 Monza - Vallefoglia 3 ......00 Bari - Südtirol 2 - 2 14:00 Cagliari - Pisa 1 - 1 14:00- Palermo 3 - 2 14:00 Modena - ...00 Eagles Cividale - Nardò basketball 63 - 60 VOLLEY - SERIE A120:30 Monza - Vallefoglia 3 ... Le immagini di Cosenza-Res Roma Femminile nella FOTOGALLERY di TifoCosenza Il progetto green del monastero delle suore agostiniane di Rossano per sensibilizzare l’intera comunità a vivere in armonia col Creato ...Tutti i risultati delle partite della decima giornata del campionato di Serie C femminile. La Res Women continua a rimanere l’unica squadra a punteggio pieno Nelle partite della decima giornata del ca ...