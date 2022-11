Corriere dello Sport – Criscito dice addio al Toronto FC e valuta l’addio al calcio

Leggi su justcalcio

(Di martedì 15 novembre 2022) 2022-11-15 21:27:02Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: La colonia italiana nella MLS perde un pezzo, per l’esattezza quello che si era aggiunto più tardi all’illustre colonia che ha in Giorgio Chiellini il proprio rappresentante più illustre, nonché il più vincente, dopo la recente vittoria del campionato con i Los Angeles FC. Guarda la gallery I 10 ingaggi più alti in MLS: Insigne re, non ci sono Bale e Chiellinilascia ile torna in Italia: via alla carriera da allenatore? Domenicoha infatti deciso di lasciare ilFC, franchigia per la quale l’ex capitano del Genoa aveva firmato lo scorso luglio un contratto valido fino al 31mbre 2023. L’avventura canadese si è invece conclusa dopo appena quattro mesi, ...