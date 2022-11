Coppa Italia Serie C 2022 2023 | basta Cudrig alla Juventus U23 contro il Sangiuliano | 0-1 e quarti di finale

(Di martedì 15 novembre 2022) Vittoria di misura nel match valido per gli ottavi didellaC per laU23 in trasfertail. Bianconeri quindi che passano al turno successivo. Match che non parte fortissimo, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Poco da segnalare finomezz’ora quando lapassa in vantaggio grazierete di Nicolò, che fa tutto da solo e porta in avanti i bianconeri. La prima frazione si chiude sul risultato di 0-1. La seconda frazione è una ancora più lenta riproposizione della prima, con squadre stanche e poco propositive. Prova Soulé ad essere propositivo, ma non. Nella ...

Federvolley

Unadel Mondo senza l'è diversa, dobbiamo lavorare nel modo giusto per fare in modo che non riaccada'. Queste le parole del ct dell'Roberto Mancini in conferenza stampa alla ...La formazione di mister De Rinaldis ha superato i viareggini nella sfida del 'Vecchio ... Indetta la Coppa Italia Maschile e Femminile 2022 21:30 - TRIPLICE FISCHIO! La Juventus Next Gen espugna il campo del Sangiuliano City e accede ai quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Decisivo il gol realizzato da Cudrig al 35' del primo tempo.Dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro., Martina Tomaselli è tornata in campo e ha messo la firma nelle gare con Inter e Como. La centrocampista classe 2001, in nerove ...