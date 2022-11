(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Oggi è un giorno importante per il M5S. – ha dichiarato con un video su Twitter l’ex premier Giuseppe– Abbiamo appena pubblicato il regolamento per la nascita dei. Abbiamo bisogno di alimentare la nostra azione politica dal basso con le vostre idee e progetti. Adesso abbiamo lo strumento concreto: da oggi da un numero minimo di 30 persone potete iscrivervi, partirà l’istruttoria e avrete la possibilità di essere autorizzati come gruppo territoriale. Sarete le scintille che alimenteranno la nostra azione politica, la forza propulsiva, il cuore pulsante. Abbiamo bisogno di voi,lee partiamo tutti insieme”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

Così Giuseppein un video su Twitter.Il Pd (scavalcato daa sinistra) usa i governatori come teste d'Ariete per far saltare le misure del governo Meloni. Il governo Meloniil decreto che dispone il ritorno in corsia tra gli ... Conte vara i gruppi territoriali M5s 'Rimbocchiamoci le maniche' L’Assessora del Comune di Vallo della Lucania Iolanda Molinaro: “La formazione dei nuovi gruppi locali costituirà un ulteriore passo avanti nell’ampliare la possibilità di partecipazione nei confronti ..."Nonostante la retromarcia, è gravissima la presa di posizione del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che ha messo in discussione l'utilità dei vaccini nel contrasto al Covid-19". Così il p ...