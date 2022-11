Conte punta sui territori per mangiarsi il Pd

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 novembre 2022) Non più il Movimento liquido della prima ora, quello "biodegradabile" – per dirla con le parole del fondatore Beppe Grillo –, ma un movimento più strutturato e radicato, con un'impostazione che si avvicina a quella dei partiti dei tradizionali. Nascono i gruppiali ed è "una vera rivoluzione organizzativa", si legge sul sito del Movimento. Giuseppesuona la carica. "Abbiamo bisogno di voi", dice chiamando a raccolta gli iscritti, invitandoli a partecipare: "Adesso abbiamo lo strumento concreto". Non si chiamano sezioni, una parola che forse in via di Campo Marzio considerano troppo novecentesca, ma nella sostanza non sembra cambiare molto: saranno gruppi di lavoro, con almeno 30 partecipanti - tanti, secondo il regolamento, devono essere per avviare l'istruttoria per la creazione del gruppo. Ce ne sarà uno anche per gli italiani ...