Con la candidatura di Letizia Moratti nasce davvero il Terzo Polo in Lombardia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 15 novembre 2022) Sì, sappiamo tutti che ilinc’è da mesi, sappiamo bene che lo straordinario lavoro di Italia Viva e Azione in terra lombarda ha già prodotto, in poche settimane di campagna elettorale, un grande risultato, oltre il 10% con picchi clamorosi nel capoluogo e in Provincia, ma in generale ovunque nel nostro territorio. È altrettanto vero che iline a livello nazionale è nato come unione di due culture liberaldemocratiche, riformiste, strutturatesi da quasi tre anni, con alcune limitate incursioni dall’esterno. Ciò che sta succedendo ora è invece di natura differente. Unche per definizione, ha l’obiettivo (a mio parere l’obbligo, anche per conformità con quanto si racconta agli ...