Comune di Ostiano | Concorso per 1 Istruttore Finanziario

OglioPoNews

Un nuovo angolo a, in piazza Pari, con una novità assoluta: arriva - inaugurato anche dal sindaco Canzio Posio ...idea avuta proprio dall'avvocato Tripodi e subito sposata e messa inda ...... in cui tutti gli operatori del territorio, non solo il singolodi pertinenza, conoscano le ... trenta ciclisti suddivisi in due gruppi con partenza in contemporanea dae Gazzuolo, si ... Via i cellulari: in sala d'attesa lo spazio è solo per i libri - OglioPoNews La Provincia di Cremona ha ritenuto necessario sospendere la circolazione stradale lungo i manufatti stradali della SP65 e della SP83 che sovrappassano il fiume Oglio per permette l’esecuzione di prov ...La Provincia di Cremona ha ritenuto necessario sospendere la circolazione stradale lungo i manufatti stradali della SP65 e della SP83 che sovrappassano il fiume Oglio per permette l’esecuzione di prov ...