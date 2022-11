ilGiornale.it

Adeguamenti e coperture Cosa accade qualora siano già state stipulate polizze assicurative per compravendite didi nuova costruzione che si concluderanno dopo il 5 novembre Innanzitutto si ...casa diventato ancora pi caro in Svizzera: nel terzo trimestre il costo di un alloggio in ... L'indice dei prezzi degliresidenziali (IMPI) si attestato a 114,6 punti, emerge dai dati ... Comprare immobili in costruzione, le nuove tutele: cosa cambia Il robot aspirapolvere lowcost di Xiaomi è in offerta al minimo storico grazie allo sconto del 37% e si risparmiano più di 100€. Facile da utilizzare e configurare ...5' di lettura 14/11/2022 - ROMA - Se il Campidoglio dovesse procedere alla piena regolarizzazione dell'immobile in via Santa Croce in Gerusalemme che ospita lo Spin Time Labs, otterrebbe un ...